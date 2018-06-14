Анелёв: чувствовал себя ужасно, даже не мог смотреть игры «Авангарда» в плей-офф

Шведский защитник Юнас Анелёв рассказал о своём восстановлении после тяжёлой травмы, полученной в матче олимпийского хоккейного турнира 2018 года с Финляндией. Из-за повреждения, полученного в результате силового приёма Петри Контиолы, Анелёв не смог помочь своему бывшему клубу «Авангарду» в матчах плей-офф минувшего сезона.

«Моя травма — это было совсем не весело. Сезон складывался для меня отличным образом, а потом… Конечно, в пылу борьбы всякое может произойти, но нужно иметь уважение к своему сопернику. Он ударил меня в голову и даже не извинился. Да, это хоккей, но он мог бы поставить себя на моё место. Мог бы проявить хоть чуть-чуть уважения и человечности, а теперь меня не волнует, что он там говорит.

Я вернулся в Омск и сидел дома три недели, потому что не мог выходить на улицу. Я только узнавал результаты и даже не мог смотреть матчи «Авангарда» по телевизору, потому что очень плохо реагировал на свет. Это было ужасно. Только сейчас я более-менее пришёл в норму.

Моё будущее? Я провёл в «Авангарде» три сезона, настало время новых приключений. Я хотел бы остаться в КХЛ, но теперь там трудно найти работу. У меня сейчас нет конкретных предложений, поэтому я просто жду вариантов. Я уже отказался от предложения из Швейцарии. Возможно ли, что я вернусь в Швецию? Почему бы и нет», — цитирует Анелёва Hockey News.