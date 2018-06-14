Каменский: Ковальчук едет за Кубком Стэнли, это шаг большого профессионала

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил возможные варианты Ильи Ковальчука в НХЛ.

«Для КХЛ отъезд такого мастера, как Илья Ковальчук, — большая потеря. Но нужно учитывать и то, что Илья за последние пять лет в КХЛ реализовался и в профессиональном, и в маркетинговом плане, завоевал Кубки Гагарина, золото Олимпийских игр, добавил популярности нашему виду спорта.

Можно сказать, что со своей миссией в КХЛ Ковальчук справился. И теперь едет за последним трофеем, который отсутствует в его личной коллекции, — за Кубком Стэнли. Это шаг большого профессионала. Думаю, на финише карьеры для Ильи попадание в «Тройной золотой клуб» — это главная цель. Его шансы оценивать не готов, но очень хочу пожелать Ковальчуку вступить в наши ряды. Ждём, Илья!

С интересом изучил варианты. Наверное, в список можно добавить и «Нью-Йорк Айлёендерс», президентом которого недавно стал Лу Ламорелло, прекрасно знающий возможности Ковальчука по совместной работе в другом клубе региона — «Нью-Джерси Дэвилз». Кстати, в двух клубах из этого списка — «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Рейнджерс — мне в своё время довелось выступать.

Очень часто в прессе можно прочитать о том, что в НХЛ выиграть трофей может любая команда. Не готов полностью с этим штампом согласиться: каждый профессионал, который выступал в лиге, может оценить, у какой команды шансы есть, а кому мало что светит. В частности это видно по кадровой политике клуба, по обменам. А такие команды-сенсации, как нынешний «Вегас Голден Найтс», появляются крайне редко — раз в двадцать лет. Поэтому если внимательно рассмотреть список, то можно увидеть, что, например, «Детройт Ред Уингз» переживает очень непростой этап перестройки. В девяностые годы, наверное, любой российский хоккеист мечтал бы в этом клубе оказаться, сейчас картина совсем другая.

В своё время я поиграл в «Рейнджерс», могу сказать, что выступать в Нью-Йорке очень престижно. В «Мэдисон Сквер Гарден» собираются, наверное, самые требовательные и где-то даже капризные болельщики, ведь Нью-Йорк — город максималистов. В наше время «Рейнджерс» был самым звёздным клубом НХЛ, сейчас команда, я бы сказал, обнулилась — и у Ковальчука есть все возможности стать там лидером. Тем более что в Нью-Йорке всегда ценили звёздных и опытных игроков. «Рейнджерс» всегда претендент, таковы у этого клуба потенциал и кадровые возможности», — цитирует Каменского Russia-Hockey.