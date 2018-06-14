Денисенко: Кузнецова выбрали 26-м, он поиграл в 4-м звене, и где он сейчас?

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко поделился ожиданиями от драфта НХЛ 2018 года, в котором он примет участие.

«На драфт-комбайне было очень интересно. Получил огромный опыт. О чём меня только ни спрашивали: чем занимается семья, что делаю в свободное время, зачем мне всё это. Интересовались моими сильными и слабыми сторонами в хоккее — в том плане, как это вижу я. Было много психологических вопросов. Самый странный вопрос: «Кто больше нравится: кошка или собака?». Самый интересный: мне показали автобус на картинке и спросили, куда он едет — налево или направо. Потом друзья сказали, что это детская задача, а я не ответил тогда. А надо было по дверям автобуса смотреть. Планами на будущее тоже интересовались, но это уже вопрос к агенту. Английский у меня на среднем уровне — многое понимаю, но говорить не могу. Так что на собеседованиях общался через переводчика. Но язык я как раз усиленно учу.

Конкретно к тестам я не готовился. Не видел в этом смысла. Просто после сезона занимался с другими молодыми ребятами из «Локомотива». Слышал историю, что несколько лет назад Сэм Беннетт не смог ни разу подтянуться на драфт-комбайне. Но я с детства нормально подтягиваюсь, да и вешу до сих пор немного. Так что можно даже было специально не готовиться. Хотя и набрал пару-тройку кило, но это просто занятия и правильное питание сказались. В целом тесты сдал нормально. У меня гены хорошие, отец был выносливым. Я с детства хорошо кроссы бегаю. Резкий? Так я ведь небольшой, я должен быть резким.

Мне не принципиально, каким меня выберут на драфте. Возьмут в топ-15 — замечательно, но я же хуже играть не буду, если 16-м выберут. Или 26-м. Да, обычно в конце первого раунда выбирают более сильные команды, но в НХЛ они все сильные. Так что без разницы. В любом случае я не смогу сразу в первом звене играть. Мне надо расти и работать для этого. Кузнецова выбрали 26-м, он поиграл в четвёртом звене, и где он сейчас?», — цитирует Денисенко официальный сайт НХЛ.