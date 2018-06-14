«Нефтехимик» записал видео в поддержку футбольной сборной России

Нижнекамский «Нефтехимик» записал видеообращение в поддержку футбольной сборной России. Напомним, сегодня, 14 июня, в России стартует чемпионат мира по футболу—2018, в матче открытия россияне встретятся со сборной Саудовской Аравии.



В честь открытия значимого турнира персонал клуба решил сыграть футбольный матч и передал эстафету поддержки сборной казанскому «Ак Барсу». Во время обращения был продемонстрирован плакат «Волки за Россию».

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.



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