Оши: «Вашингтон» больше никогда не проиграет во втором раунде плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши пообещал, что после победы в Кубке Стэнли 2018 года «столичная» команда больше не проиграет во втором раунде плей-офф.

«Второй Кубок Стэнли подряд? Полагаю, сделать это будет невероятно сложно. Достаточно подумать, как тяжело далась нам эта победа. Однако в этом году каждому из нас удалось найти в себе нечто такое, чего не было в прошлом. Так что теперь это чувство нам знакомо. В этом нет никаких сомнений. Единственный вопрос — когда? Когда мы сможем вновь выйти в плей-офф и постараться проделать тот же путь? Мы говорили об этом с ребятами и думали: «Да как вообще после такого можно снова проиграть во втором раунде?». Эта команда подобного больше никогда не допустит.

Учитывая ядро команды и весь коллектив, есть чувство, что мы можем делать нечто особенное не один год. На последней встрече сезона в прошлом году я говорил Маклеллану, что эта команда способна выигрывать. Мы можем выигрывать и сейчас, и не один раз. С первым разом мы справились, и вот что я вам скажу: лето будет коротким, но я хочу вернуться и сделать это снова», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.