Подшендялов: очень рад, что перешёл в «Сочи», команда всегда борется за плей-офф

Форвард Артём Подшендялов, который перебрался в состав ХК «Сочи» в результате обмена со «Спартаком», рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.



«Эмоции от перехода в «Сочи» только положительные. Красивый город, тепло, для семьи это очень хорошо. Команда всегда борется за плей-офф и в прошлом сезоне хорошо выступила, проявила себя очень хорошо. Очень рад, что оказался в «Сочи». Знал, что будет какой-то обмен или переход, поэтому был готов к этому. В этом плане всё нормально.

В «Сочи» немало ребят, с кем играл, когда начинал делать шаги во взрослом хоккее. Есть Костя Барулин, которого знаю. Хорошо знаю по «Адмиралу» Никиту Лисова и Дмитрия Лугина. Знакомые есть, и это хорошо, очень рад. Приходишь в команду – и будешь не один, будут ребята, которые могут что-то подсказать, знают, что к чему. Будет с кем пообщаться и поговорить», — приводит слова Подшендялова официальный сайт «леопардов».