Минское «Динамо» заключило пробный контракт с 17-летним защитником Колячонком

Воспитанник хоккейной школы минского «Динамо» Владислав Колячонок подписал пробный контракт с главной командой. Молодой защитник может дебютировать в КХЛ уже в следующем сезоне.



На протяжении двух предыдущих лет защитник выступал за команды U17 и U18 в Высшей лиге чемпионата Беларуси. В минувшем сезоне, будучи одним из самых молодых в U18, набрал 20 (5+15) очков в 47 матчах «регулярки» и плей-офф. Кроме того, Владислав ездил на юношеский чемпионат мира в Челябинск и Магнитогорск, где отметился голом и результативной передачей, помог белорусской сборной попасть в восьмёрку лучших и был признан одним из трёх лучших игроков своей команды.

Мезин: надо определиться, минское «Динамо» для себя или для сборной Беларуси