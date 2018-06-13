Мезин: надо определиться, минское «Динамо» для себя или для сборной Беларуси

Экс-ассистент Дэйва Льюиса в сборной Беларуси Андрей Мезин рассказал о проблемах минского «Динамо».

«У динамовских «сборников» своя давняя проблема: в КХЛ они выступают в основном в сдерживающих звеньях и зачастую неплохо. Но, привыкнув к этой роли, на передний план выдвигаются с трудом. Клуб понять можно: ему, кроме прочего, надо решать турнирные задачи. Может, в часто меняющемся составе тренеров и менеджеров и были люди, которые понимали, что надо больше доверять своим. Но они же знали, что при таком раскладе на их место быстро поставят других, год-два на наигрыш ещё никто никому не давал.



Пора определяться. «Динамо» — хороший проект, который неплохо у нас реализуется. Наполняемость «Минск-Арены» говорит о многом. Но надо в конце концов определиться по извечному вопросу: «Динамо» для «Динамо» или «Динамо» для сборной? Если второе — минимум легионеров, но действительно классных, и ставка на перспективных своих, которые на самом деле есть. И быть готовым, что при этом сезон, а может, и два, клуб пролетит мимо плей-офф. Но на третий схема отработается. Собственно, в идее ничего нового, она не раз уже озвучивалась. Причём даже игравшими у нас иностранцами. Практически те же слова как-то сказал Петр Сикора. Надеюсь, не забыли ещё такого форварда «Динамо», — приводит слова Мезина «Прессбол».