Стал известен план предсезонной подготовки ХК «Югра» к сезону-2018/19

Тренерский штаб ХК «Югра» утвердил план подготовки к сезону-2018/19 ВХЛ.



Хоккеисты выйдут из отпуска 2 июля и в течение трёх дней пройдут медицинский осмотр. С 6 июля в Ханты-Мансийске начнётся тренировочный процесс по общефизической подготовке. Затем игроки отправятся в Свердловскую область. Второй этап подготовки пройдёт с 15 по 24 июля на базе спортивного комплекса «Курганово», там югорчане начнут тренировки на льду и на земле.



В Ханты-Мансийск хоккеисты вернутся 25 июля и до 9 августа будут готовиться к предсезонным турнирам. Первый пройдёт в Ижевске с 10 по 12 августа — «Югра» примет участие в XIV турнире памяти В. С. Тарасова.



С 13 по 25 августа команда вновь продолжит тренировки дома. А с 26 по 30 августа «Югра» сыграет на турнире им. В. В. Шилова в Санкт-Петербурге. Затем хоккеисты вернутся в Ханты-Мансийск и будут готовиться непосредственно к старту «регулярки».

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