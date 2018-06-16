Доми: Гальченюк отлично подойдёт «Аризоне», они пытаются собрать молодое ядро

Нападающий «Монреаля» Макс Доми, обменянный в «Канадиенс» из «Аризоны» на Алекса Гальченюка, прокомментировал случившийся трансфер.

«С точки зрения эмоций это словно американские горки. Я серьёзно говорил о том, что люблю Аризону и никогда не хотел бы отсюда уезжать. Это отличное место для жизни, для хоккея, в команде семейная атмосфера, а персонал здесь не имеет себе равных в НХЛ. Я взволнован случившимся, но в «Аризоне» пытаются собрать молодое ядро в команде и Алекс Гальченюк отлично им подойдёт. Я не желаю им ничего, кроме самого наилучшего», — приводит слова Доми журналист издания Arizona Sports Крэйг Морган в своём «твиттере».

Доми подписал контракт с «Монреалем» на два года с годовой зарплатой $ 3,15 млн.