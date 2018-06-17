Михайлов: СКА получает определённые плюсы, будучи базовым клубом сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил перестановки, которые случились в межсезонье в ЦСКА и СКА.



«Если говорить о ЦСКА, то я не вижу никаких поводов для пессимизма. Общие оценки могут дать президент клуба и тренерский штаб, но, по моему мнению, ЦСКА летом скорее усилился. Слепышев, Вей, Дальбек, другие новички способны добавить команде мастерства и энергии.



Что касается СКА, то этот клуб для меня тоже не чужой, в своё время с ним работал. Наверное, там возникло определённое недовольство из-за того, что задача на сезон не была решена и в плей-офф СКА уступил ЦСКА. Как результат — перемены и в тренерском штабе, и в составе. Санкт-Петербургу будет непросто перестроиться после ухода Ковальчука, Войнова, Шипачёва, некоторых других лидеров.



Совмещение Воробьёва как плюс для СКА? Сейчас в России торжествует идея, согласно которой СКА — базовый клуб сборной, отсюда и совмещение. На мой взгляд, эта идея не является бесспорной, определённые плюсы СКА получает. Но это отдельный и большой разговор о тенденциях развития нашего хоккея», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

Базовый, но не всемогущий. Как СКА стал ближе к народу И теперь не может по мановению волшебной палочки подписать любого хоккеиста.