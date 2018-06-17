«Слован» и «Йокерит» планируют провести вынесенные матчи в Вене 26 и 28 октября

Стали известны даты, на которые предварительно запланировано проведение вынесенных матчей регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19.

«Слован» и «Йокерит» планируют провести две встречи в Вене 26 и 28 октября, информирует hokej.sk, ссылаясь на австрийское издание PuckFans.

Предполагается, что оба матча пройдут на «Эрст Банк Арена», которая является главной ледовой ареной столицы Австрии. Её вместимость составляет 7022 зрителя.

Ранее КХЛ заявляла, что также в ноябре вынесенные матчи запланированы в швейцарском Цюрихе.

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