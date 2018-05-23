КХЛ в сезоне-2018/19 проведёт вынесенные матчи в Вене и Цюрихе

Стали известны европейские города, в которых в следующем сезоне могут пройти вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

Это делается с целью продвижения бренда КХЛ в Европе, сообщает пресс-служба лиги. В октябре игры регулярного сезона пройдут в Вене (Австрия), а в ноябре – в Цюрихе (Швейцария).

О точных датах проведения этих встреч, а также о командах, которые отправятся на выставочные матчи в Европу, станет известно позже. Отметим, что срок презентации календаря сезона-2018/19 был сдвинут с ранее запланированного 15 июня на более поздний срок.