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КХЛ в сезоне-2018/19 проведёт вынесенные матчи в Вене и Цюрихе

КХЛ в сезоне-2018/19 проведёт вынесенные матчи в Вене и Цюрихе
Хоккей / КХЛ

Стали известны европейские города, в которых в следующем сезоне могут пройти вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

Это делается с целью продвижения бренда КХЛ в Европе, сообщает пресс-служба лиги. В октябре игры регулярного сезона пройдут в Вене (Австрия), а в ноябре – в Цюрихе (Швейцария).

О точных датах проведения этих встреч, а также о командах, которые отправятся на выставочные матчи в Европу, станет известно позже. Отметим, что срок презентации календаря сезона-2018/19 был сдвинут с ранее запланированного 15 июня на более поздний срок.

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