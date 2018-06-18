Николишин: в России Кузнецова сравняли с землёй. Настолько завистливые люди

Известный тренер Андрей Николишин рассказал о становлении нападающего Евгения Кузнецова в челябинском «Тракторе» и о периоде его активной критики.

«При всём природном таланте Кузя всегда пахал, никогда не останавливался. Хотя ему многое давалось играючи — приятно было смотреть. И парень раскрепощённый, легкий, позитивный. В его районе ЧТЗ водились разные компании, но он умел выживать. Кстати, тогда уже на льду много говорил — и правильно делал. Это самоутверждение себя и раздражение соперника. При этом у Кузи не было злословия. Он умеет подколоть, но не унизить.

Сказал ему, что надо было уезжать раньше, он переиграл в «Тракторе». Но сыграла роль финансовая составляющая — он и себе денег заработал, и семье. Если человек никогда не жил в достатке — хочется заработать, ничуть его не осуждаю. Дали хорошие деньги, он остался на сезон, который не задался — травмы, пропуск Олимпиады, туча негатива на него вылилась. Но всё это его только больше закалило.

Его тогда сравняли с землей! Настолько завистливые люди… Конечно, есть нормальные, но завистливых намного больше. И это не только Челябинска касается, а вообще всей нашей страны — зависть бежит впереди планеты всей. Вместо того чтобы радоваться, восхищаться в хорошие минуты и поддерживать в трудные, чем больше мы грязи выльем, чем глубже закопаем — тем лучше будем себя чувствовать. Кузя через это прошёл по полной программе.

А почему у него так покатило после подписания большого контракта… Для Жени очень важна семья. Обеспечить родным и близким безбедное будущее для него было прерогативой. Подписав долгий контракт, он сделал это, и груз ответственности с него свалился. Он раскрепостился и начал показывать то, что умеет. Семья его очень поддерживает, для него она — настоящий тыл. И рождение дочки дало ему внутреннее спокойствие», — цитирует Николишина официальный сайт НХЛ.