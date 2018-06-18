«Рейнджерс» пытаются улучшить выбор на драфте-2018

Как сообщает New York Post, генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон ведёт активные переговоры с клубами НХЛ, чтобы улучшить свой выбор на предстоящем драфте. В частности, Гортон выходил на руководство «Каролины Харрикейнз», которой принадлежит второй выбор на драфте-2018.

В качестве разменной монеты должен выступить центральный нападающий «синерубашечников» Кевин Хейз. 26-летний нападающий в минувшем сезоне забросил 25 шайб и сделал 19 результативных передач в 76 матчах регулярного сезона. Он провёл в «Рейнджерс» последние четыре сезона и вызывает большой интерес со стороны многих клубов в лиге.

Драфт НХЛ-2018 состоится в Далласе 22-23 июня. На данный момент «Нью-Йорк» принадлежат три выбора в первом раунде (9-й, 26-й и 28-й драфт-пики).