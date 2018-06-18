Агент Григорьева: «Торпедо» сделало неадекватное финансовое предложение

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника Михаила Григорьева, прокомментировал информацию об обращении игрока «Торпедо» в арбитраж КХЛ для предоставления ему статуса неограниченно свободного агента (НСА).

«Действительно, на основании статьи 35 пункта 3 правового регламента КХЛ мы подали документы в арбитражный комитет с целью признания хоккеиста Григорьева неограниченно свободным агентом (НСА). Мало того что одному из лидеров обороны клуба сделано неадекватное финансовое предложение, понижающее его контракт более чем в два раза, так ещё перед ним не выполнены и финансовые обязательства на сегодняшнее число. Поэтому наши действия абсолютно логичны», — сказал Николаев «Чемпионату».