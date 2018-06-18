Защитник «Торпедо» Григорьев обратился в арбитраж для получения статуса НСА

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Торпедо» Михаил Григорьев обратился в арбитраж КХЛ для получения статуса неограниченно свободного агента (НСА).

Нижегородцы, владеющие правами на игрока, планируют больше чем в два раза сократить его зарплату. Сам Григорьев отказывается подписывать новый контракт, а также просит признать себя НСА, так как перед ним по-прежнему не погашены задолженности за прошлый сезон.

В минувшем сезоне 27-летний хоккеист забросил 6 шайб и сделал 9 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+13». В плей-офф участия не принимал.

За карьеру в КХЛ также выступал в составе «Салавата Юлаева», «Барыса», «Локомотива», «Адмирала» и «Авангарда». В общей сложности Григорьев набрал 61 (21+40) очко в 373 играх при полезности «+37».