Кравчук: это был сезон Овечкина. Он созрел как командный лидер и капитан

Двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли 2018 года.

«Следил ли я за финалом? Не только за финалом. Для того же «Вашингтона» в психологическом плане переломной стала серия с «Питтсбург Пингвинз». Как только Кросби и Малкина впервые за много лет удалось пройти, Овечкин и Ко почувствовали, что дорога к Кубку открыта.

Что касается «Вегас Голден Найтс», то этот клуб сыграл в феноменально простой, но энергичный и быстрый хоккей. По сути, перебегал очень интересный «Виннипег Джетс», который почти все силы потерял в битве с «Нэшвилл Предаторз». Другое дело, что на финал уже их просто не хватило, сказался класс Овечкина, Кузнецова, Орлова, других хоккеистов «Вашингтона», которые смогли выйти из-под прессинга.

Овечкин — лучший? Да, это был сезон Овечкина. Он созрел именно как командный лидер, капитан. Делал всё: ловил на себя шайбы, горел на льду, естественно, забивал. Молодец!» — цитирует Кравчука Russia-Hockey.