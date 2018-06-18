Кравчук: руководство «Салавата» назначением Цулыгина заставило себя уважать

Двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук прокомментировал назначение Николая Цулыгина на должность главного тренера «Салавата Юлаева».

«Сейчас нахожусь в Монреале, тренирую своего 12-летнего сына, который подаёт в местном хоккее большие надежды. Вижу свою работу и вижу его потенциал, дело за реализацией. КХЛ? Кое-какие разговоры провёл, но конкретных вариантов пока нет. Поэтому весной всё внимание уделил североамериканскому хоккею, здесь происходит много интересного.

Уфа? Перед стартом сезона контакт был, но к конкретному результату мы не пришли. Вообще же слежу за родным клубом с особым вниманием, порадовался недавнему назначению Коли Цулыгина на пост главного тренера. По большому счёту для «Салавата» это рекорд — наверное, впервые в истории башкирского хоккея такой большой шанс получил молодой и местный тренер. Это удивительно и позитивно. На мой взгляд, здесь нужно отметить руководство и клуба, и республики, которое не побоялось рискнуть и заставило себя уважать.

В нашем деле риск всегда есть. Но я считаю, что Цулыгин свой шанс заслужил, он поработал и с Эрккой Вестерлундом, и с предыдущими опытными наставниками. Мы с Николаем и другими ребятами — например Александром Семаком и Равилем Хайдаровым — являемся воспитанниками знаменитого на всю Башкирию детского тренера Владимира Ивановича Воробьёва, так что где-то это успех всех местных хоккеистов и специалистов. Пожелаю новому штабу большой удачи, она точно не помешает», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.