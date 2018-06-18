Барри Тротц покинул «Вашингтон» после победы в Кубке Стэнли

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц покидает пост, информирует официальный сайт команды. Тренер, выигравший в этом сезоне первый Кубок Стэнли в истории клуба, отказался от продления контракта.



Подопечные Тротца победили по ходу плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).



Напомним, по ходу сезона североамериканские СМИ сообщали о конфликте Тротца с владельцем команды Тедом Леонсисом. Ранее специалист также работал в «Нэшвилл Предаторз», с которым провёл 1196 матчей.

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха 13 лет. А Барри Тротц — все 20.

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