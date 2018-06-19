С. Макаров: у молодёжи на первом месте ОИ, для нас была важна победа во всём

Легендарный нападающий, двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров поделился мнением об изменившихся приоритетах игроков национальной команды.



«Самая важная победа в карьере? Вы не поверите, но нас учили, что самая важная победа – в очередном турнире. Это сейчас для молодёжи на первом месте Квебек или Пхёнчхан. Мы же одинаково радовались каждому успеху. Так были воспитаны.



Чехословаки меня боялись? Это неудивительно, я им ведь столько шайб отвёз. Одна особенно запомнилась. Приехал из Калгари в Швейцарию на чемпионат мира и в последнем решающем матче забил Гашеку с острейшего угла, откуда попасть по воротам сложно. Мы победили 5:0 и завоевали золотые медали», — цитирует Макарова официальный сайт КХЛ.