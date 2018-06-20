Хоккеисты из Беларуси могут перестать считаться в России легионерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко пытается договориться с президентом России Владимиром Путиным об отмене легионерского статуса белорусских спортсменов в России. В первую очередь это будет касаться хоккейных и футбольных соревнований.

Квоты на легионеров, установленные в российских турнирах, нередко заставляют белорусов менять гражданство на российское. Это решение российского Министерства спорта противоречит договору о создании Союзного государства, поэтому Минск требует отменить легионерский статус белорусов.

Встреча Лукашенко и Путина проходит в Минске, и, вполне возможно, уже по её итогам будут приняты соответствующие поправки в регламентах соревнований.