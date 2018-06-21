Лучший тренер сезона — Жерар Галлан из «Вегаса»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Лучший тренер сезона — Жерар Галлан из «Вегас Голден Найтс». Тренер, которого «Флорида Пантерз» уволил прямо после одного из выездных матчей, возглавил новичков лиги и сумел занять с ними третье место в Западной конференции, выиграв Тихоокеанский дивизион, а также переписал ряд рекордов для клубов-дебютантов НХЛ.

Остальные претенденты — Джаред Беднар («Колорадо Эвеланш») и Брюс Кэссиди («Бостон Брюинз»).

Помимо выдающейся «регулярки», за которую Галлан и получил «Джек Адамс Эворд», «Вегас» выдал рекордный плей-офф, выйдя в финал Кубка Стэнли.