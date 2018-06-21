Источник: «Коламбус» получил многочисленные предложения по Панарину

Как сообщает спортивный журналист Аарон Портцлайн, «Коламбус Блю Джекетс» получил ряд предложений по обмену россиянина Артемия Панарина в первые дни после объявления о готовности расстаться с форвардом.



Невзирая на заявление генменеджера клуба Ярмо Кекяляйнена, Портцлайн заявляет, что варианты обмена Панарина рассматриваются и могут быть проведены во время драфта НХЛ.



Ранее россиянин заявил, что не готов обсуждать с «Коламбусом» новый контракт. Действующее соглашение Панарина истекает летом 2019-го.



В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ минувшего сезона 26-летний Панарин отметился 82 (27+55) очками. В 6 играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.

«Коламбус» готов рассмотреть варианты обмена Артемия Панарина