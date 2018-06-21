Капитан «Амура» Виталий Атюшов подпишет новый контракт с клубом

Как стало известно «Чемпионату», защитник Виталий Атюшов и «Амур» приняли решение о продолжении сотрудничества. Новое соглашение Атюшова с хабаровчанами, за которых Виталий выступает уже три сезона, будет рассчитано на год. Напомним, что с нового сезона хабаровским клубом будет руководить Николай Борщевский, который сменил на этом посту ушедшего в «Автомобилист» Андрея Мартемьянова.

В прошлом сезоне КХЛ 38-летний Атюшов провёл 50 матчей за «Амур», в которых набрал 16 (4+12) очков в регулярном чемпионате и 1 (0+1) балл в плей-офф.