«Нефтехимик» вновь выменял Эмиля Галимова у «Локомотива»

Нижнекамский «Нефтехимик» и ярославский «Локомотив» произвели обмен, в результате которого в команду Андрея Назарова отправился нападающий Эмиль Галимов. Взамен «железнодорожники» получили права на форварда «Колорадо Эвеланш» Мико Рантанена.



Напомним, что «Локомотив» в мае выменял Галимова у «Нефтехимика» на денежную компенсацию. За 46 матчей регулярного чемпионата-2017/18 26-летний хоккеист заработал 29 (15+14) очков при показателе полезности "-4" и 38 минутах штрафного времени.

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