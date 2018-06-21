Дорион — об обмене Хоффмана: атмосфера в раздевалке была разрушена

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен с «Сан-Хосе Шаркс», в результате которого команду покинул нападающий Майк Хоффман и присоединился Миккель Бёдкер.



«Атмосфера в нашей раздевалке была разрушена, нам необходимо было что-то делать. Возможно, последуют и другие обмены, которые смогут усилить нашу команду. Нужно признать, что нам необходимы некоторые изменения. Нам должен помочь и драфт», — приводит слова функционера TSN.



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