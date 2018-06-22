Суд Лос-Анджелеса 2 июля рассмотрит ходатайство Войнова о снятии обвинений

Защитник Вячеслав Войнов подал ходатайство о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Высший суд Лос-Анджелеса проведёт слушания в отношении этого ходатайства 2 июля, сообщает The Athletic.



В случае, если суд снимет обвинения с Войнова, единственным препятствием для возвращения в НХЛ останется бессрочная дисквалификация, наложенная лигой осенью 2014 года.



В начале сезона-2014/15 Войнов был обвинён в нанесении побоев жене, а затем осуждён. После выхода из тюрьмы Войнов покинул США, не дожидаясь принудительной депортации, и провёл три сезона в составе СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году.

Семь кругов Войнова. НХЛ: казнить нельзя помиловать Войнов уже в США. Но вернуться в НХЛ будет очень сложно.