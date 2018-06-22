Экс-наставник сборной США Дэн Байлсма назначен ассистентом тренера «Детройта»

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» объявил о новом назначении в тренерском штабе команды.

Дэн Байлсма стал ассистентом главного тренера «Ред Уингз» Джеффа Блэшилла.

Байслма — бывший игрок «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Майти Дакс». После завершения игровой карьеры он работал главным тренером клубов НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сейбрз», а также руководил сборной США на Олимпийских играх 2014 года. В НХЛ Байслма не работал после окончания сезона-2016/17, но при этом уже трудился в одном тренерском штабе с Джеффом Блэшиллом на чемпионате мира 2018 года в составе сборной США.

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