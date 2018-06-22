Источник: «Вегас» предложил Ковальчуку двухлетний контракт на $ 10 млн

Журналист Джон Хоувен в своём «твиттере» рассказал о деталях переговоров между российским форвардом Ильёй Ковальчуком и клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».



«Рыцари» предложили Ковальчуку двухлетний контракт с годовой зарплатой в $ 5 млн, а также гарантированное место в первой спецбригаде большинства. Такое же предложение ранее ему сделал «Лос-Анджелес Кингз».



Напомним, ранее стало известно, что агент российского нападающего Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри проведёт встречи с четырьмя клубами Национальной хоккейной лиги, являющимися основными претендентами на 35-летнего форварда. В этот список входят «Бостон Брюинз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс».

Агент Ильи Ковальчука проведёт встречи с четырьмя главными клубами-претендентами