«Вашингтон» может объявить о назначении Тодда Рирдена на следующей неделе

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан проведёт официальное собеседование с Тоддом Рирденом, помощником тренера «Кэпиталз», в качестве кандидата на пост тренера команды на следующей неделе.

Маклеллан сказал, что Рирден имеет все шансы занять это место и что никаких собеседований с другими претендентами пока не запланировано.

«Мы поговорим с Тоддом на следующей неделе. Посмотрим, что из этого получится. Если всё пройдет хорошо, он — главный кандидат. Если нет, мы открыты для предложений. Попробуем найти другого человека», — приводит слова Маклеллана официальный сайт лиги.

В понедельник, 18 июня, наставник «Вашингтона» Барри Тротц ушёл из команды, не договорившись с руководством о продлении контракта. В минувшем сезоне он привёл «Кэпиталз» к первому в истории клуба Кубку Стэнли. Впоследствии его назначили тренером «Нью-Йорк Айлендерс».

Рирден четыре года работал в тренерском штабе «Вашингтона», а до этого был помощником тренера в «Питтсбург Пингвинз» и тренировал фарм-клуб этой команды в АХЛ. В «Кэпиталз» Рирден отвечал за защитников и игру в большинстве.