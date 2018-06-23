Матерухин: подписал контракт с «Югрой», потому что она хочет вернуться в КХЛ

Нападающий Александр Матерухин прокомментировал подписание контракта с ханты-мансийской «Югрой».



«Прошедший сезон в „Динамо“ для меня не сложился, особого доверия от тренерского штаба не чувствовалось, что-то и у меня, и у команды не получилось. Но расстались с „Динамо“ по-хорошему.



На рынке свободных агентов наибольший интерес ко мне проявила „Югра“. Позвонил генеральный менеджер Сергей Гусев, объяснил что команда обновляется и ставит перед собой амбициозные задачи — борьба за Кубок Петрова и возвращение места в КХЛ. Мне это интересно, подписал однолетний контракт.



В своё время ещё с „Донбассом“ поиграл в „вышке“, знаю, что это очень крепкая лига, которая по своему уровню значительно выше чемпионатов Белоруссии и других стран. Так что долго не размышлял. Тем более что только за последний год ВХЛ укрепилась Новокузнецком, Ханты-Мансийском и Тольятти — признанными хоккейными центрами КХЛ и России», — цитирует Матерухина Russia-Hockey.