Голкипер системы «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов попрощался с магнитогорским «Металлургом».



«Спасибо большое моей родной команде! Спасибо руководству клуба за оказанное доверие и, конечно, нашим болельщикам, которые на протяжении нескольких лет поддерживали, несмотря ни на что! Спасибо моим родным и близким за оказанную поддержку! Мы все стали настоящей семьёй, и я с улыбкой и радостью буду вспоминать это время! Удачи „Металлург“, главное, без травм!!! За всех переживаю и болею, удачи парни, следующий кубок должен быть в „Магнитке“», — написал Самсонов в своём «инстаграме».