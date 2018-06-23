Фанатка «Монреаля» оказалась в шоке после выбора Котканиеми под третьим номером

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» выбрал под общим третьим номером драфта-2018 финского нападающего Йеспери Котканиеми. Выбор стал довольно неожиданным, учитывая, что большинство рейтингов отводили Котканиеми место не выше пятого в общем рейтинге. Одна из фанаток «Монреаля», присутствовавшая на церемонии, оказалась в настоящем шоке от выбора клуба.

Посмотреть видео также можно на официальном канале Sportsnet в YouTube.

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