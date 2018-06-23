«Вегас» выбрал под общим 61-м номером на драфте форварда Ивана Морозова

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» во втором раунде драфта НХЛ 2018 года выбрал российского нападающего Ивана Морозова под общим 61-м номером.



В минувшем сезоне Морозов выступал в системе ханты-мансийской «Югры». 18-летний нападающий провёл один матча в КХЛ и не отметился набранными очками. Также Иван сыграл 30 матчей в МХЛ за клуб «Мамонты Югры», записав в актив 23 (11+12) результативных балла при показателе полезности «+2», и 16 матчей за юниорскую сборную России, набрав 14 (10+4) очков.

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