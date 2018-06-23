ЛеБрюн: Ковальчук хотел контракт на три года, только «Кингз» на это согласились

Известный обозреватель канадского телеканала TSN Пьер ЛеБрюн прокомментировал подписание контракта нападающего Ильи Ковальчука с «Лос-Анджелес Кингз».



«Было четверо претендентов на Ковальчука: «Бостон», «Лос-Анджелес», «Вегас» и «Сан-Хосе» — агент игрока, Джей Пи Бэрри, встречался с представителями всех этих клубов. «Бостон» очень хотел Илью, но не был согласен на трёхлетний контракт. После того как «короли» на это согласились, остальные варианты не рассматривались», — отметил ЛеБрюн.

По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подписал контракт на сумму $ 6,25 млн в год. Таким образом, за общий срок соглашения с «королями» Ковальчук заработает $ 18,75 млн.