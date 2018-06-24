Дер-Аргучинцев: Зайцеву в «Торонто» всё очень нравится, надеюсь понравится и мне

Нападающий Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал выбор на драфте клубом «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 76-м номером. Он стал самым молодым участником прошедшего драфта (17 лет 9 месяцев 8 дней).

«Мне очень нравится Митч Марнер из «Торонто» — такой же небольшой, как и я, но классно борется, хорошо укрывает шайбу. Зайцеву в «Мэйпл Лифс» всё очень нравится, надеюсь, понравится и мне. Но для достижения успеха надо прибавить. Стать сильнее, выше и поработать над броском», — сказал Дер-Аргучинцев официальному сайту НХЛ.

В минувшем сезоне форвард выступал в OHL за клуб «Питербург Питс». 17-летний нападающий провёл 68 матчей в регулярном чемпионате хоккейной лиги Онтарио, записав на свой счёт 51 (12+39) балл при показателе полезности «-19» и 18 минутах штрафного времени.