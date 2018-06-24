Погиб победитель ЮЧМ-2004 Сергей Огородников

Победитель юниорского чемпионата мира 2004 года и серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2006 года Сергей Огородников попал в аварию на водном мотоцикле. Происшествие закончилось для хоккеиста летальным исходом, сообщает «Спорт-Экспресс».



32-летний нападающий выступал в Суперлиге и КХЛ за ЦСКА, московское «Динамо», «Ладу», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». В ВХЛ он успел поиграть за ТХК, пензенский «Дизель», ХК «Рязань», а также ангарский «Ермак», в котором провёл сезон-2016/17. Минувший чемпионат Огородников отыграл в чемпионате Польши.

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