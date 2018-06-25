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КХЛ опубликует календарь на сезон-2018/19 до конца июня

КХЛ опубликует календарь на сезон-2018/19 до конца июня
Хоккей / КХЛ

Календарь Континентальной хоккейной лиги на сезон-2018/19 будет известен до конца июня, сообщил официальный аккаунт КХЛ во «ВКонтакте» в переписке с одним из пользователей группы лиги.

Администрация группы связала задержку с публикацией окончательного календаря со сменой домашней арены ХК ЦСКА.

Старт 11-го розыгрыша Континентальной хоккейной лиги запланирован на 1 сентября. Регулярный чемпионат предварительно завершится 22 февраля 2019 года. Действующим обладателем Кубка Континента является ХК СКА. Победителем Кубка Гагарина 2018 года стал «Ак Барс».

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