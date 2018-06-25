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«Филадельфия» не намерена предлагать новый контракт Мразеку

«Филадельфия» не намерена предлагать новый контракт Мразеку
Хоккей / НХЛ

Чешский голкипер Петр Мразек может покинуть «Филадельфию Флайерз» спустя менее чем полгода после обмена из «Детройт Ред Уингз». Спортивный журналист Кен Кемпбелл сообщает, что «Флайерз» не планируют предлагать чеху новый контракт. Действующее соглашение Мразека истекает текущим летом, поэтому уже 1 июля он станет неограниченно свободным агентом.

В данный момент 26-летний вратарь получает $ 4 млн в год и, если Петр несколько умерит свои финансовые запросы, сможет рассчитывать на серьёзный интерес к своей персоне со стороны других клубов, – сообщает Кемпбелл.

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