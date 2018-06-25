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Источник: «Вашингтон» не будет продлевать контракт со Смит-Пелли

Источник: «Вашингтон» не будет продлевать контракт со Смит-Пелли
Хоккей / НХЛ

Как сообщает Washington Post, руководство «Вашингтон Кэпиталз» отказалось от продления контракта с нападающим Деванте Смит-Пелли. Хоккеист 1 июля станет свободным агентом.

26-летний хоккеист в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в 75 встречах, записав в актив 16 (7+9) очков при показателе полезности "-6" и 38 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Смит-Пелли провёл 24 игры, заработав 8 (7+1) баллов при показателе полезности "-2".

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