Источник: «Вашингтон» не будет продлевать контракт со Смит-Пелли

Как сообщает Washington Post, руководство «Вашингтон Кэпиталз» отказалось от продления контракта с нападающим Деванте Смит-Пелли. Хоккеист 1 июля станет свободным агентом.



26-летний хоккеист в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в 75 встречах, записав в актив 16 (7+9) очков при показателе полезности "-6" и 38 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Смит-Пелли провёл 24 игры, заработав 8 (7+1) баллов при показателе полезности "-2".

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