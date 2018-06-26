Яшин: Ковальчук не растерял потенциал за пять лет игры в сильнейшем клубе КХЛ

Известный в прошлом хоккеист чемпион мира Алексей Яшин оценил вероятность удачного выступления Ильи Ковальчука в НХЛ.

«Уверен, Илья не растерял свой потенциал за пять лет вне НХЛ. Наоборот, он стал опытнее и мудрее как игрок. Все эти годы он был лидером СКА — сильнейшей команды КХЛ. Также он сыграл ключевую роль в победе сборной на Олимпиаде. Что бы там ни говорили про уровень этих турниров — он достойный, раз Ковальчук при первом же желании вернуться за океан без проблем нашёл себе клуб. Причём спрос на него был высокий с весны», — приводит слова Яшина газета «Известия».