Генменеджер «Баффало»: Далин не должен быть нашим спасителем

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл поделился мнением о значении Расмуса Далина, выбранного под 1-м номером драфта.



«Он не должен быть нашим спасителем. У нас сложилась ситуация, которая нас радует. В команде есть форварды Джек Айкел, Сэм Райнхарт, защитник Расмус Ристолайнен. Далин должен стать частью этой группы и расти вместе с ними. Безусловно, все должны прибавить. Я говорил с игроками и могу сказать, что мы рады видеть Расмуса в нашей команде. Мы хотим увидеть, как будут взрослеть ребята, как будет формироваться костяк команды», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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