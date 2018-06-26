«Сент-Луис» может обменять Соботку в «Баффало» на О'Райлли

«Сент-Луис» может обменять Владимира Соботку в «Баффало Сэйбрз» на Райана О'Райлли, сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Также «Баффало» рассматривает вариант с обменом О'Райлли в «Сан-Хосе Шаркс».



31-летний Соботка в регулярном чемпионате-2017/18 принял участие в 80 матчах, записав на свой счёт 31 (11+20) балл при показателе полезности "-6" и 50 минутах штрафного времени. 27-летний О'Райлли сыграл в 81 встрече, отметившись 61 (24+37) очком при показателе полезности "-22" и двух минутах штрафного времени.