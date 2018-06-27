Генменеджер «Рейнджерс»: Кравцов хочет приехать к нам как можно раньше

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал ситуацию с нападающим Виталием Кравцовым, который может выкупить оставшийся год своего контракта в КХЛ и уехать в Северную Америку.

«Пока об этом говорить немного преждевременно. Могу сказать, что по итогам наших переговоров с агентом Полом Теофаносом Кравцов хочет приехать к нам как можно раньше, он действительно хочет быть здесь. Но пока я не собираюсь выносить информацию на суд публики. Это действительно очень талантливый парень, но он ещё ребёнок», — приводит слова Гортона The Athletic.

Добавим, что в конце нынешней недели запланирована новая встреча Гортона и Теофаноса, на которой будут обсуждаться все возможные варианты.