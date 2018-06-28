Председатель ФХРБ: сотрудничество сборной и «Динамо» — боль, страна недоумевает

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов рассказал о своих ближайших задачах.



«Сотрудничество сборной и минского „Динамо“? Это наша боль. Вся страна недоумевает, по какому принципу строятся взаимоотношения „Динамо“ и сборной. Пока не понятно, как клуб комплектуется, как это согласуется с задачами сборной. Нужно принимать решения, которые позволят „Динамо“ и дальше собирать болельщиков на арене, но при этом помогут сборной добиться прогресса. Думаю, у клуба и федерации будет один наблюдательный совет.



Новый тренер сборной? Круг кандидатов широк. Я ещё только вступил в должность, поэтому будет неправильно говорить о каких-то именах. Хотелось бы включить в тренерский штаб сборной и специалистов, работающих с молодёжными командами, и наставников минского „Динамо“. Главным тренером, скорее всего, будет не иностранец. Стоит понимать, что сейчас у нас нет большого количества индивидуально сильных хоккеистов, какими были Цыплаков, Салей или Грабовский. И вряд ли они появятся в ближайшие годы», — цитирует функционер «Прессбол».

Трус был прав – сборную Беларуси не пустят в страну. Это катастрофа Они умудрились проиграть даже австрийцам и впервые с 2003 года вылетели из элиты.