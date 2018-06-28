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«СКА-Нева» и «СКА-1946» сформировали новые тренерские штабы

«СКА-Нева» и «СКА-1946» сформировали новые тренерские штабы
Хоккей / КХЛ

Петербургские хоккейные клубы «СКА-Нева» и «СКА-1946» сформировали новые тренерские штабы, информируют официальный сайт ХК СКА.

Главным тренером команды «СКА-Нева» назначен Евгений Михалкевич. Помощниками Евгения Леонидовича станут Константин Горовиков и Алексей Воробьёв. Тренером вратарей продолжит работать Павел Орлов.

Главным тренером «СКА-1946» назначен Александр Савченков, работавший последние три сезона в тренерском штабе ярославского «Локомотива». Старшим тренером команды остаётся Максим Соколов, работавший на этом посту последние два сезона. Также членом тренерского штаба «СКА-1946» стал Андрей Козырев, до этого года входивший в тренерский штаб череповецкой «Северстали».

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