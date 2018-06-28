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«Питтсбург» подписал новый контракт с форвардом Ди

«Питтсбург» подписал новый контракт с форвардом Ди
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» заключил новое соглашение с нападающим Жаном-Себастьяном Ди, информирует официальный сайт команды. Новый контракт с 24-летним хоккеистом подписан сроком на один год и является двусторонним, зарплата форварда составит около $ 650 тыс.

В регулярном чемпионате-2017/18 нападающий принял участие в пяти матчах за основную команду, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности "+1" и двух минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около пяти минут за матч.

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