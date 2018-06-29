Светлов: легионеры качественнее некоторых россиян, но в «Адмирале» на них запрет

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о селекционной работе клуба.

«С каким настроением входим в сезон? С отличным. Был небольшой творческий отпуск, отдохнул – теперь вновь в бой. Тренировочный лагерь открываем 10 июля во Владивостоке, сначала медосмотр, 13-го числа – первая тренировка. При этом весь июнь клуб занимался погашением долгов и поиском новых хоккеистов, в этом процессе участвовал и наш тренерский штаб. Работа идёт.

Полностью спокойным не бывает ни один профессиональный тренер, так что это нормальный процесс. Да, не все позиции в команде закрыты, но нужно не паниковать, а работать. Несколько лет назад в «Ладе» мы начинали в КХЛ с нуля – и в первом же сезоне отнюдь не с беспроблемным составом боролись за плей-офф. В «Адмирале» же есть великолепная инфраструктура, базовый состав, в конце концов традиции ещё первого сезона в КХЛ, когда никто не ждал Владивосток в розыгрыше Кубка Гагарина, но мы туда вышли и посражались с будущим чемпионом «Магниткой».

Что касается нашего укрепления, то очень рад вновь продолжить работу с Черниковым и Петровым, которые своими бойцовскими качествами произвели на меня сильное впечатление ещё в «Ладе». Угольников способен усилить наше большинство, Козловский – оборону. В любом случае селекционный процесс продолжается.

Прежде всего отметил бы позитив. Региональные руководители всячески помогают клубу, в том числе, насколько я знаю, в плане погашения различных задолженностей. Если говорить о легионерах, то они в ряде случаев дешевле и качественнее некоторых российских хоккеистов. Тем не менее на данном этапе введён временный запрет. Значит, будем искать внутренние резервы», – цитирует Светлова Russia-Hockey.