С. Сошников: «Адмирал» закрыл 70% долгов игрокам. Сезон начнём без легионеров

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников рассказал о трансферной политике «моряков», долгах клуба и финансировании команды.

«Адмирал» только и занимается с декабря тем, что постепенно гасит долги. Очень здорово, что ни одному игроку, который заканчивал сезон с «Адмиралом», владивостокский клуб денег не должен. Те долги, в отношении с игроков, которые покинули клуб, постепенно уменьшаются, лига эту ситуацию контролирует, и это является основным фактором допуска нашего клуба к грядущему чемпионату. Например, с тренерами, которые руководили командой в прошлом, мы полностью рассчитались, а игрокам, которые покинули клуб, мы закрыли порядка 70% задолженности.

У «Адмирала» не стоит цель приобретать Rolls-Royce. Наоборот, те Rolls-Royce, которые здесь были, заменили на крепкие японские джипы. И этот шаг дал результат. Мы понимаем, что нет задачи осваивать бюджетные средства и залезать в ещё большие долги, а нужно окопаться и создать молодую, агрессивную и недорогую команду, обеспечить эффективность использования тех средств, что есть.

У нас в принципе не планируется иностранных игроков. Я не могу сказать на 100%, и главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов это понимает. Но, может, на каком-то этапе у нас появится иностранец, который будет стоить дешевле российского игрока, но не уступать россиянам в игровых качествах. Стоит также учитывать, что в концовке прошлого чемпионата мы сыграли без иностранцев лучше, чем с ними по ходу сезона. Есть мнение руководства начать сезон без них, а потом, может, будут какие-то корректировки», — цитирует Сошникова портал Newsvl.ru.